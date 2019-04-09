السعودية اليوم / أمير نجران بالنيابة يتسلم التقرير الإحصائي لأعمال جمارك الوديعة والخضراء



نجران 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام جمرك الوديعة المشرف العام على جمرك الخضراء أحمد بن خلف المالكي، يرافقه المستشار القانوني بجمرك الخضراء علي بن سعد القحطاني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بالجمارك بالمنطقة، كما تسلم سموه تقريراً إحصائياً عن أعمال جمرك منفذ الوديعة وجمرك الخضراء.

وثمن سموه الجهود منسوبي الجمارك في منفذي الوديعة والخضراء وما يقدمونه من خدمات في تسيير قوافل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكداً أهمية التنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية والخدمية العاملة بالمنفذ.

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13:35ت م

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