السعودية اليوم / الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنورة



الرياض 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،بشأن استمرار التقلبات الجوية و الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة .

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالأخوة المواطنين والمقيمن ،إلى عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزة بالمناطق الخطرة وضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

// انتهى //

13:33ت م

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