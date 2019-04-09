السعودية اليوم / رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يدعو لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي



القاهرة 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 أبريل 2019 م واس

أكد رئيس للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق "المستشار محمد الضاحي على ضرورة العمل العربي المشترك والتعاون مع كافة الآليات والجهات المعنية بحقوق الإنسان للارتقاء وحماية حقوق الانسان في عالمنا العربي.

وشدد الضاحي في تصريح له اليوم على أهمية مصادقة الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال مصادقتها وانضمامها إليه.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية أسست عام 2008 عقب دخول الميثاق العربي حيز النفاذ وتتكون من سبعة أعضاء من الدول الأطراف في الميثاق بصفتهم الشخصية ويتمتعون بكافة الحصانات في إطار عملهم، علماً بأن اللجنة معنية بتلقي تقارير الدول الأطراف وإصدار الملاحظات والتوصيات حول مدى أعمالها لأحكام الميثاق المختلفة على صعيدي التشريع والممارسة.

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13:26ت م

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