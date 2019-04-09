السعودية اليوم / وكيل إمارة الجوف يدشن الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية



سكاكا 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

دشن وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ، اليوم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف "، وذلك في مقر إمارة المنطقة.

واستمع آل سلطان، من مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الجوف بسام بن ذياب الدرعان لعرض عن أبرز البرامج والمشروعات والمبادرات التي ينفذها الفرع المتنقل بهدف دعم توطين الوظائف وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص، من خلال استقبال الشباب والفتيات من طالبي العمل لتيسير تسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل ، فضلاً عن تنظيم العديد من الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب

وعرض الوظائف المتوفر في المنطقة لهم .

وتابع وكيل الإمارة مراحل تنقل الفرع التي ستبدأ من يوم غدٍ الأربعاء في محافظة القريات حتى مساء يوم الجمعة، فيما سيكون الفرع المتنقل في محافظة طبرجل يومي السبت والأحد، وفي محافظة دومة الجندل سيتواجد الفرع يوم الاثنين، أما في مدينة سكاكا فقد تم تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمة .

وأعرب وكيل الإمارة عن شكره لصندوق الموارد البشرية على هذه الجهود التي تقوم على خدمة شباب وفتيات المنطقة والسعي لتوفير الوظائف المناسبة لهم .

//انتهى//

13:23ت م

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