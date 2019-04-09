السعودية اليوم / جامعة جازان تطلق تطبيقاً إلكترونياً في المعرض والمؤتمر الدولي



جيزان 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

عملت جامعة جازان على توظيف تقنياتها الإلكترونية لخدمة زوار جناح الجامعة ضمن مشاركتها في الدورة الثامنة لفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، الذي يبدأ غداً في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، وذلك بإنشاء تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية.

وأوضحت وكيلة كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات الدكتورة إشراق بنت علي الرفاعي، أن التطبيق يهدف إلى تقديم محتوى غني ومتنوع عن الجامعة يمكن تحميله على الأجهزة الذكية من تصميم كلية الحاسب الآلي وتنفيذ نادي الحاسب الآلي بالكلية، وبدعم فني من تقنية المعلومات، فيما تولت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالجامعة صناعة وجمع المحتوى والمواد الإعلامية.

وأشارت إلى أن فكرة إنشاء تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية جاءت متزامنة مع مشاركة جامعة جازان في المعرض، مبينةً أن التطبيق يتيح للمستخدم الحصول على معلومات وإحصاءات عن جامعة جازان وبرامجها وفعالياتها المختلفة، حيث يشمل المحتوى تنوعاً بين وسائط الفيديو والإنفوجرافيك وغيرها من الوسائط، إلى جانب منصة لعرض عدد من مطبوعات الجامعة بصيغة رقمية.

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13:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.