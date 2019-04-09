السعودية اليوم / مجمع مكافحة التدخين بعرعر ينفذ 133 محاضرة توعوية



عرعر 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

نفذت مجمع مكافحة التدخين بعرعر التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية 133 محاضرة توعية في مختلف القطاعات الحكومية خلال العام الماضي .

واستفاد من برامج المجمع أكثر من 17 ألف شخص ، إلى جانب توزيع أكثر 28 ألف من مطويات التوعوية عن آفة التدخين .

// انتهى //

13:11ت م

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