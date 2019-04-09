السعودية اليوم / الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تشارك في ملتقى "بيبان الشرقية"



الرياض 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

شاركت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في ملتقى "بيبان الشرقية" الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة 3 – 6 أبريل، وذلك لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الاستثمارية المتنوعة.

وأكدت الهيئة حرصها على المشاركة في مثل هذه الملتقيات لإطلاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التسهيلات التي تُمكنها من دخول قطاع الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك الاشتراطات التي تم إلغاؤها لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان البنكي.

وأشارت في هذا السياق إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع ودليل المستثمر يقدمان تفاصيل واضحة للخطوات الواجب اتباعها لإتمام إجراءات التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الإعلامية بكافة أنواعها المرئية والمسموعة.

ويهدف الملتقى إلى توطيد العلاقة بين المنشآت الحالية والمحتملة والجهات الحكومية والتمويلية والاستثمارية لتمكينها من النمو والتوسع من خلال تعريف أصحابها بالإجراءات النظامية والمتطلبات الحكومية وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة وحاضنات الأعمال التي ستساعدها على الاستمرار والتطور، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

يذكر أن ملتقى "بيبان الشرقية" نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة أربعة أيام في مركز معارض الظهران الدولي في الدمام.

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13:01ت م

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