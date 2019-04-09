السعودية اليوم / لجنة التنمية برفحاء تنظم دورة بعنوان "المحاسبة لغير المحاسبين"



رفحاء 04 شعبان 1440 هـ الموافق 09 إبريل 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الأحد القادم دورة بعنوان "المحاسبة لغير المحاسبين" .

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين بالمعارف الأساسية المتعلقة بالمحاسبة المالية وتنمية المهارات والقدرات على قراءة وتحليل القوائم المالية ، وتستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملين في المنظمات غير الربحية بالإضافة إلى الراغبين في تطوير ذواتهم ورفع كفاءتهم .

// انتهى //

12:51ت م

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