السعودية | رصد الظواهر السلبية وتتبع مواقع نشأتها في المسجدين الحرام والنبوي

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها من خلال تقديم أرقى الخدمات في بيت الله الحرام وتهيئة أجواء إيمانية, لينعم بها قاصدي المسجد الحرام, والذي يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله -, بالعناية الدائمة بالحرمين الشريفين.

ومن تلك الخدمات المقدمة ما تقوم به الإدارة العامة للشؤون الخدماتية ممثلة بإدارة معالجة الظواهر السلبية التي تعمل على رصد الظواهر السلبية وتتبع مواقع نشأتها ورفع التقارير الميدانية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب حدوث الظاهرة السلبية والبدء في عمل خطة لمكافحتها والقضاء عليها, والعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المسجد الحرام بكافة أنواعها.

وتضم الإدارة أكثر من 50 موظفًا يعملون على مدار 24 ساعة يقدمون فيها خدماتهم في رصد كل ظاهرة سلبية في داخل المسجد الحرام, أو ساحاته الخارجية أو المرافق المحيطة به من أجل تحقيق الهدف المنشود التي تسعى إلى تحقيقه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهو أن يتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء نسكهم بكل راحة وسكينة.

كما تعمل على رصد الملاحظات ومتابعة الخدمات المقدمة من الإدارات المختلفة بالمسجد الحرام, وذلك تحقيقًا لراحة قاصدي المسجد الحرام وتوفير الأجواء الروحانية والعمل مع الجهات المختصة بمعالجة الظواهر السلبية إن وجدت ميدانيًا, والرفع للإدارة المختصة عن أسباب حدوثها وطرق مكافحتها للقضاء عليها مكونين منظومة عمل متكاملة لتقديم أرقى الخدمات والتي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

وتقدم إدارة معالجة الظواهر السلبية عملًا تكامليًا مع الإدارات التوجيهية والفنية في المسجد الحرام من خلال بمتابعة الأعمال ميدانيًا وتقديم النصح والإرشاد في حالة وجود ظاهرة شرعية مخالفة للدين والقيم, بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية وتعمل أيضًا إدارة معالجة الظواهر السلبية على متابعة الأعمال والمشاريع التي توجد بالمسجد الحرام وساحاته والتنسيق المباشر في حالة وجود ظاهرة سلبية مع الإدارة ذات العلاقة لمعالجتها ميدانيًا والتأكد من عدم حدوثها بدراسة أسبابها ووضع الحل لمكافحتها.

وتسعى الإدارة لمنع مزاولي مهنة قص الشعر بمنطقة المروة بالتعاون التام مع الإدارات ذات العلاقة, والتنسيق معها والعمل على معالجته وأيضًا تقوم إدارة معالجة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام بمصادرة ما معهم من أدوات يتم استخدامها بطريقة غير صحيحة ويتم تحويل الحالات إلى الجهات الأمنية ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.