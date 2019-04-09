شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة : المملكة والإمارات والكويت قدمت أكبر دعم في تاريخ الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس, بمناسبة تخصيص دعم مالي لليمن ضمن منحة "إمداد" بحضور جمع غفير من مسؤولي مكاتب منظمات الأمم المتحدة و ممثلي أجهزة الإعلام المختلفة.
وأكد الدكتور الربيعة حرص المملكة والإمارات على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في اليمن، وقال : نعمل في تنفيذ برامجنا الإغاثية والإنسانية مع شريك مهم هو الأمم المتحدة، وأضاف معاليه نُخضع مساعداتنا للرقابة لضمان وصولها لمستحقيها رغم ما تواجهه من التجاوزات الحوثية.
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