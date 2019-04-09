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الربيعة : المملكة والإمارات والكويت قدمت أكبر دعم في تاريخ الأمم المتحدة

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قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة :" إن ما قدمته المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لليمن في عام 2019 م بلغ مليار و250 مليون دولار أمريكي، وهو يعد أكبر دعم في تاريخ الأمم المتحدة".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس, بمناسبة تخصيص دعم مالي لليمن ضمن منحة "إمداد" بحضور جمع غفير من مسؤولي مكاتب منظمات الأمم المتحدة و ممثلي أجهزة الإعلام المختلفة.

وأكد الدكتور الربيعة حرص المملكة والإمارات على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في اليمن، وقال : نعمل في تنفيذ برامجنا الإغاثية والإنسانية مع شريك مهم هو الأمم المتحدة، وأضاف معاليه نُخضع مساعداتنا للرقابة لضمان وصولها لمستحقيها رغم ما تواجهه من التجاوزات الحوثية.

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