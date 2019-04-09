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افتتاح المعرض الختامي للأنشطة الطلابية

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض الختامي للأنشطة الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام د.عبدالرحمن الزهراني، المعرض الختامي للأنشطة الذي أقيم بمتوسطة الشرقية بالتعاون مع مدرسة عتبة بن غزوان الابتدائية بمشاركة كادر الإشراف بالمكتب، وبرعاية قائد المدرسة محمد العيش، وتنظيم لجنتي النشاط تحت إشراف رائد نشاط مدرسة الشرقية المتوسطة مؤيد الزيد، ورائد نشاط مدرسة عتبة بن غزوان الابتدائية محمد السلولي.

وأفاد الزيد بأن المعرض يهدف إلى إبراز أنشطة الطلاب ومواهبهم وتشجيعهم من خلال عرض أبرز البرامج والنشاطات خلال العام الدراسي بواسطة الأركان المصاحبة له والذي اشتمل على 8 أركان.

وزار المعرض في يومه الأول فريق من الكادر الإشرافي بمكتب تعليم شرق الدمام.

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