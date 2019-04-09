شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض الختامي للأنشطة الطلابية والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد الزيد بأن المعرض يهدف إلى إبراز أنشطة الطلاب ومواهبهم وتشجيعهم من خلال عرض أبرز البرامج والنشاطات خلال العام الدراسي بواسطة الأركان المصاحبة له والذي اشتمل على 8 أركان.
وزار المعرض في يومه الأول فريق من الكادر الإشرافي بمكتب تعليم شرق الدمام.
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