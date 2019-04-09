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2019-04-09 وفاة طفلین في حريق مروع برجال ألمع متابعات الخليج 365 - رجال ألمع تُوفي طفلان يبلغان من العمر 8 و9 أعوام نتیجة حريق اندلع في شقة سكنیة بقرية وادي “عر” بمحافظة رجال ألمع. Advertisements وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فرقھا برجال ألمع باشرت بلاغاً عن حريق داخل شقة سكنیة نتج عنه وفاة طفلین.









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