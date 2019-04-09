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فعاليات فكاهية وعالمية بانطلاق مؤتمر ساتاك 19 في أبها
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - أبها
تنطلق فعاليات المؤتمر السعودي السنوي للتوستماسترز “ساتاك 19″ للقطاع 104 في المملكة (مناطق الجنوبية والغربية وأجزاء من الشمالية) وذلك يوم الخميس القادم وتستمر 3 أيام ويحتضنها فندق قصر أبها.
وتشتمل الفعاليات على مسابقات باللغتين العربية والإنجليزية وستكون فروع المسابقات في المجالات الفكاهية والارتجالية والعالمية والتقويم.
وقال نائب رئيس المؤتمر العريف المميز فيصل بن حبتر: إن جوائز جميع المسابقات متوفرة في المملكة ماعدا المسابقة العالمية ” باللغة الإنجليزية” حيث إن الفائز فيها سيمثل القطاع 104 في مسابقة العالم 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في ال25 من شهر أغسطس القادم.
وأضاف، سيكون هناك أيضاً 6 ورش عمل خلال أيام المؤتمر، وسيتحدث فيها كل من المدرب العالمي علي سبكار وت . م محمد العيسى و ت . م سالم الشهراني والعريف المميز سامر كمال والعريف المميز غادة المزيني، وسيتخلل المؤتمر كذلك انتخابات المناصب القيادية في قطاع 104.
يُذكر أنه سيتم تنظيم جولة سياحية لضيوف الملتقى، والتي ستنطلق من قصر أبها عند الساعة التاسعة من صباح الخميس القادم، وسيتم إطلاع الجميع على معالم أبها الشعبية والحضارية، بالإضافة إلى زيارة عددٍ من المنتزهات الوطنية.
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