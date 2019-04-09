قبل إيداع الدعم في حساب المواطن .. هل تعلم وظيفة الحاسبة التقديرية؟

2019-04-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن صرف الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365 ، وهي الدفعة السابعة عشر، لمن استكمل شروط الأهلية والاستحقاق.

ويترقب المواطنون إيداع الدفعة الـ17 من الدعم في حساب متابعات الخليج 365 صبيحة يوم غد الأربعاء العاشر من شهر إبريل، وهو الموعد المحدد لإيداع الدعم، في حسابات المستفيدين حسب النظام المُتبع.

الحاسبة التقديرية

بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حسابات المستفيدين، تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب متابعات الخليج 365 التي تساعد على معرفة قيمة الاستحقاق.

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الخطوات التالية:

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الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويصرف دعم حساب متابعات الخليج 365 ، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.