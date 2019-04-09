شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يرعى ملتقى «دور بيئة العمل في مواجهة التحديات الميدانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق تحت شعار «دور بيئةالعمل في مواجهة التحدياتالميدانية»، يومي (الأثنين) و(الثلاثاء) 8-10 14440/11، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري وبحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو. وقال مدير عام الدفاع المدني إن الملتقى يهدف إلى الاهتمام ببيئة العمل كأهم العوامل التي تسهم في مواجهة التحديات التي يتعرض لها رجال الدفاع المدني في الميدان، وكذلك تبادل الخبرات ونقل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة التي نفذت في مختلف الإدارات على مستوى المملكة.

وأكد الفريق العمرو أن الملتقى يُعد فرصة للنقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى، بمايُسهم في خلق بيئة تنافسية محفزة وداعمة لمواجهة التحديات يسودها العمل الجاد واستشعار المسؤولية، كما نأمل أن يسهم في إظهار دور الدفاع المدني بالمجتمع، وما تقوم به مديريات الدفاع المدني بمختلف مناطق المملكة لأجل خدمة أطياف المجتمع المختلفة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات وطرق التواصل وسبل التعاون مع الدفاع المدني.

ورفع الفريق العمرو أسمى آيات الشكر والتقدير للأمير فهد بن سلطان بنعبد العزيز، على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكداً أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر على الرقي بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للجميع.