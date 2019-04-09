شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حد الحرابة ليمني انتمى لتنظيم إرهابي وقتل رجل أمن بأبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً بشأن تنفيذ حد الحرابة بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير. أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً بشأن تنفيذ حد الحرابة بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير. ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد أقدم عمر سعيد باهيصمي (يمني الجنسية) على قتل رجل أمن. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بقتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني اليوم بمدينة أبها في منطقة عسير.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ حد الحرابة ليمني انتمى لتنظيم إرهابي وقتل رجل أمن بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.