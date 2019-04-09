شكرا لقرائتكم خبر عن «وطني».. تمّكين المواطنين في تقييم أداء الأجهزة ورصد رضاهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

دعا وكيل أمارة حائل عادل آل الشيخ مغردون «تويتر» من المواطنين لتحميل تطبيق وطني لتقييم أداء الأجهزة العامة، والتعبير عن مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم في حائل ومناطق المملكة.

وقال في تغريدة على حسابه الشخصي: يعدّ تطبيق «وطني» واحداً من أدوات المشاركة في بناء الوطن، هو تطبيق إلكتروني على الجوّال يُمكِّن كافة أفراد المجتمع في حائل والمملكة عموما من المشاركة في تقييم أداء الأجهزة العامة، والتعبير عن مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم. وجاءت تغريدة وكيل امارة حائل كإشارة واضحة لدعوة المواطنين من المشاركة الفاعلة والهادفة داخل التطبيق بدلاً من مواقع التواصل التي لا تحمل بعض محتواه موثوقية؛ خاصة أن تطبيق وطني يرصد السجل المدني لأي مواطن قبل بدء عملية التقييم ورفع الاقتراحات.

Advertisements

وتعد إمارة حائل أول الإمارات التي تبرم مذكرة تعاون مع والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، حيث ووقع اتفاقية التعاون من جانب الإمارة وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ، وعن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المكلف إبراهيم نياز.

تهدف الاتفاقية إلى دعم تطبيق وطني الذي أطلقه مركز أداء الذي يُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من تقييم مستوى رضاه عن خدمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مراكز الخدمة والخدمات الإلكترونية في مناطق المملكة كافة بهدف دعم الأجهزة العامة في عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها.

وستشارك «منصة وطني» مع أمير منطقة حائل للاطلاع على بيانات «تطبيق وطني» بكل شفافية للتمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لتحسين جودة الخدمات بفاعلية.