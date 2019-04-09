فوجئ مواطن في جدة، بأن أحد أبناء جاره قد أقدم على الانتحار داخل حوش منزلهم، ليقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية ومحاولة إسعاف الطفل.
وبحسب “سبق”؛ فإن الجار شاهد الطفل البالغ من العمر 11 عامًا معلقًا وقد التف حول رقبته حبل، وفي حالة إغماء في منزلهم بأحد الأحياء بشرق جدة، لينقله إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنه فارق الحياة ولم يتمكنوا من إسعافه.
هذا؛ وباشرت شرطة محافظة جدة والأدلة الجنائية موقع القضية، وفتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة المسببات التي أدت إلى وفاة الطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يشاهد حادثة صادمة داخل منزل جاره بجدة.. أبلغ الجهات الأمنية على الفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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