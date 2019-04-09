الحربي يتوقع درجات الحرارة والأمطار في رمضان

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الاثنين، أن يتزامن شهر رمضان المقبل مع بداية موسم الأعاصير في بحر العرب، الذي يبدأ نهاية أبريل إلى نهاية يونيو، والذي يؤثر في المملكة وسلطنة عُمَان واليمن والإمارات وأضاف «الحربي»، أن التوقعات الموسمية الصادرة مؤخرًا عن النماذج العالمية للطقس، أوضحت أن الأمطار ودرجات الحرارة في شهر رمضان المقبل ستكون بمعدلها السنوي. وتابع الراصد الجوي أن شهر رمضان يتزامن أيضًا مع موسم المراويح «السرايات» المعروف بقوة السحب الركامية وتساقط البرَد والرياح الهابطة التي تثير الغبار، ويتزامن مع فصل الربيع بشمال الكرة الأرضية.

وأوضح الحربي أن درجات الحرارة في رمضان، الذي يوافق هذا العام شهر مايو وثلاثة أيام من شهر يونيو؛ ستُكون بين «35 و45» درجة مئوية، خاصةً في نهار مايو في أغلب المناطق، فيما ستكون الحرارة في مناطق شمال المملكة بين «25 و40» درجة مئوية، مرجعًا سبب ذلك التباين إلى تأثيرات الموجات الباردة والحارة؛ فمع الموجات الباردة تنخفض الحرارة دون الأربعين درجة، ومع الموجات الحارة ترتفع الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة. ونوه «الحربي» بأن التوقعات الصادرة عن النموذج الأوروبي للـ«46» يومًا القادمة، أظهرت أن النصف الأول من رمضان لا تتعدى درجات حرارته حاجز الـ«40» درجة مئوية نهارًا. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن طقس غدٍ الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إن مناطق «تبوك، والمدينة المنورة بأجزائها الساحلية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية»؛ تتأثر بهطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية. وأضافت الهيئة أن التأثير يمتد إلى مرتفعات «نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة» وأجزائها الشرقية. أما حالة البحر الأحمر، فتشمل رياحًا سطحيةً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج. أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.