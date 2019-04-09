السعودية اليوم: وزارة المالية تطالب بصرف مستحقات المستفيدين

طالبت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء الجهات الحكومية بالالتزام بصرف مستحقات المستفيدين وإنهاء إجراءات صرف المستكملة مستنداتها النظامية ورفعها للوزارة أولاً بأول.

كما طالبت الوزارة بعدم تأخير رفه أي مستحقات متعلقة بالربع الأول من السنة المالية إلى الربع الثاني، مؤكدةً حرصها على رفع كفاءة الأداء وتمكين الجهات الحكومية من تسجيل عقودها وتعميداتها وخطط الصرف لها عبر منصة اعتماد.

وأوصت الوزارة باستخدام المنصة للتخطيط المالي في تنفيذ الميزانية المعتمدة، مشددةً على أهمية تنفيذ التعليمات المسبقة خلال صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019 (40/1441) التي تؤكد إلزام الجهات الحكومية بمسؤولية صرف مستحقات المستفيدين دون تأخير ولتلافي تكرار تأخير صرف مستحقات المستفيدين إلى الربع الأخير من السنة المالية، بحسب "عكاظ".