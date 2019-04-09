السعودية ترحب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني «منظمةً إرهابية».

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب.

وأكد المصدر أن القرار الأمريكي يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.

وكان الرئيس ترامب أعلن في وقت سابق، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

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وأضاف ترامب أن الخطوة جاءت بعد ثبوت تورط الحرس الثوري الإيراني في تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية سيوسع من نطاق الضغط على النظام الإيراني.

وتعتبر تلك الخطوة المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميًّا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وأدرجت الولايات المتحدة عشرات الكيانات والأشخاص من قبل على قوائم سوداء؛ لانتمائهم إلى الحرس الثوري.

وميليشيا الحرس الثوري هي ذراع إيران المخربة في المنطقة، وتنشط في مناطق الصراع، لا سيما سوريا واليمن والعراق ولبنان.

وحذرت الإدارة الأمريكية النظام الإيراني من الاستمرار في تكليف ميليشياتها بالقيام بأدوار تخريبية في المنطقة، من شأنها زعزعة استقرار الدول المحيطة بها.