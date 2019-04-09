بالصور.. المرور يحمي أهالي الداير من «حوادث الذروة»

أسهم التواجد الميداني لمرور محافظة الداير بمنطقة جازان، في انسيابية الحركة المرورية وسلاستها وانعدام الظواهر التي تعرقل حركة السير أثناء ذهاب وعودة الطلاب إلى مدارسهم ومنازلهم، وكذلك حركة ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وانعدام حوادث السير.

وتشهد مداخل «الداير» وتقاطعاتها المركزية تواجدًا يوميًّا منذ الصباح الباكر لرجال المرور، بمتابعة من مدير المرور أحمد بن موسى المالكي، ورئيس وحدة السير سعيد الخالدي.

ورصدت «عاجل» أدوارًا مميزة لرجال المرور، تؤدي إلى رفع انسيابية الحركة المرورية ومرونتها وسرعة التعامل مع أي حدث قد يسبب تأخر وصول طلاب المدارس والموظفين.

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وكانت بلدية الداير قد تمكّنت الأربعاء الماضي، من إزالة أكثر من 150 مركبة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء والمراكز بالمحافظة؛ وذلك لإزالة مسببات التشوُّه البصري بالمحافظة، والتي تهدف إلى القضاء على مسبّبات التشوُّه وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية، بأهمية المحافظة على البيئة ومعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وجاءت هذه الحملة ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، حسبما صرح رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالمجيد مذكور، الذي قال إنّه تمّ تشكيل عددٍ من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد المظاهر السلبية في الأحياء والشوارع.

وأضاف أنّ هذه الفرق نجحت في معالجة مختلف عناصر التشوه وإزالة مخلّفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العامّ، وكذلك معالجة وضع الباعة المتجولين، وإزالة المركبات التالفة والمهملة من الشوارع العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وإصلاح أعمدة الإنارة وغيرها من المحاور الرئيسية للمبادرة.