بالصور.. «تحرُّك خاطئ» يشعل النيران في محطة وقود بجدة

سيطرت قوات الدفاع المدني في محافظة جدة على حريق اندلع في محطة وقود بحي البساتين، دون أن يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

وذكر بيان مقتضب صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني، نشره حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحريق نشب في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء.

وبحسب الدفاع المدني، تم إخماد الحريق الذى اندلع بمحطة وقود على طريق المدينة؛ بسبب تحريك السيارة أثناء تعبئة الوقود دون أي إصابات.

وكان مركز العمليات الموحد بوزارة الداخلية «911» قد تلقّى بلاغًا بشأن اندلاع حريق في محطة وقود، وتبيّن لدى وصول فرق الدفاع المدني التي انتقلت على الفور للتعامل مع الحادثة، أنّ حريقًا في خمس مضخات من أصل ست داخل المحطة اشتعل؛ بسبب سيارة تحرّك بها قائدها، فسحب «الخرطوم» أثناء تعبئة الوقود.

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في سياق آخر، تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل من إخراج شخص (مقيم سوداني) سقط في حفره مليئة بمادة البيتومين السائل «القار»، حسبما أعلنت المديرية العامة، على حسابها الرسمي بموقع «تويتر».

كما صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي بأنّ فرق الدفاع المدني مزودة بتجهيزات فنية وقوى بشرية؛ لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وأضاف أنّ عملية إنقاذ المقيم السوداني استمرت قرابة الخمس ساعات، وهو الآن بحالة جيدة بعدما تمّ نقله إلى مستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

وأكّد «المتحدث» أنَّ مديرية الدفاع المدني بالمنطقة لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالًا نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين، داعيًّا المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مثل هذه المواقع؛ حفاظًا على سلامتهم، متمنيًّا السلامة للجميع.