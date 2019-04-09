وزارة التعليم تصدر «تعليمات مشددة» حول انقطاع وتغيّب منسوبيها

مصادر لـ«عاجل» حمّلت المديرين المسؤولية..
كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن إصدار وزارة التعليم (تعليمات مشددة)، بشأن الالتزام برفع محاضر انقطاع أو تغيّب موظفين وفقًا للتعليمات والقواعد المنظمة لذلك.
جاء هذا التوجيه، بحسب المصادر، بعد ملاحظة تأخُّر بعض الجهات في اتخاذ الإجراءات المناسبة ورفع المحاضر حيال انقطاع أحد منسوبيهم أو تغيبه عن العمل لمدة ١٥ يومًا متصلة أو ٣٠ يومًا منفصلة.
وحمّلت الوزارة مديري الجهات مسؤولية التأخر في الرفع وما يترتب على ذلك من الالتزامات المادية والإدارية للإدارات.
ونبّهت الوزارة على الجميع بالالتزام بما ورد في الفقرة الثانية من المادة (٢/١٠) من اللوائح التنفيذية الخدمة المدنية.
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