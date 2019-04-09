إصابتان جديدتان بـ «كورونا» في الخفجي و3 حالات بالرياض وجدة ونجران

أظهر موقع مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة, إصابة حالتين جديدتين بفيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في الخفجي، بالإضافة إلى ثلاث حالات أخرى، في الرياض وجدة ونجران؛ بواقع حالة واحدة لكل منها.

وتبلغ الحالة الأولى المصابة في الخفجي من العمر 28 عامًا والأخرى 34 عامًا، وصنف المركز الحالتين ضمن الحالات الثانوية، بينما تبلغ الحالة المصابة في جدة من العمر 80 عامًا, وتم تصنيفها بحالة أولية, وفيما يخص حالتي الرياض ونجران، تبلغ الحالة الأولى من العمر 51 عامًا والأخرى 79 عامًا, تم تصنيفهما ضمن الحالات الأولية، وأشار المركز إلى أن جميع الحالات نشطة.

Advertisements

وأشار مركز القيادة والتحكم إلى استمرار الإجراءات الاحترازية ورفع جميع الاستعدادات في كل المستشفيات والمراكز الصحية، في حين ما زالت العينات التي أخذت من سوق الإبل تحت الفحص.

وتم أخذ عينات عشوائية من سوق الإبل لفحصها مخبريًا والتأكد من سلامتها وخلوها من «كورونا»، بعد أن تم تسجيل 7 حالات مصابة بالمرض، توفيت منها اثنتان، فيما تتبقى 5 حالات تحت الملاحظة.

وأكد مركز القيادة والتحكم أن تطبيق الإجراءات الوقائية ومتابعة المخالطين وفحص العينات، سوف يستمر حتى تنتهي فترة حضانة الفيروس التي تصل إلى ٢١ يومًا.