السعودية اليوم / أمانة جدة تستعد لـ "أسبوع الإبداع البلدي" بمسابقة عامة



جدة 04 شعبان 1440 هـ الموافق09 إبريل 2019 م واس

أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها لإطلاق فعاليات أسبوع الإبداع البلدي خلال الفترة من ٩ - ١٣ شعبان, وذلك تزامناً مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار والمعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال ١٤ - ١٨ أبريل من كل عام.

وستتضمن الفعاليات التي يشرف على تنفيذها مركز الإبداع البلدي في الأمانة, تنظيم مسابقة عامة بفكرة جديدة ومبدعة تتناول عدداً من المحاور ذات العلاقة بالشأن البلدي, وتقام في خمسة مواقع متفرقة في محافظة جدة وفق جدولة زمانية ومكانية محددة.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء بأمانة جدة رشا عبدالله باهيثم, أن الفعالية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي في جدة، ليكون السكان هم شركاء الأمانة في التنمية والتطوير، لافتة إلى أن المسابقة العامة ستتناول أربعة مسارات تشمل البيئي, والحضري, والعمراني والخدمي، فيما ستستهدف الفعاليات مناقشة أربعة محاور عبر المشاركة المجتمعية تشمل خدمة العملاء، وإعادة التدوير، وعناصر التشوه البصري، والتحول إلى مدينة ذكية، بجانب إتاحة المجال للمشاركين لطرح أية محاور أخرى لمناقشتها وتوثيقها كمقترحات وأفكار إبداعية.

يذكر أن مركز الإبداع البلدي بأمانة جدة جرى تأسيسه ضمن "محور النظام البلدي وكفاءته" المنبثق عن مبادرات مدينتي ٢٠١٨، بإشراف من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتسعى الأمانة من خلاله إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف الشرائح لتحسين الخدمات البلدية ومشاركة المجتمع في طرح المقترحات والحلول الإبداعية.

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11:59ت م

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