شاهد: تفاصيل أول لقاء للهيئة العامة لعقارات الدولة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالله الودعان:

عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أول لقاء لها بمدينة الرياض بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه ، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة ومدراء مصلحة أملاك الدولة السابقين ومسؤولي ومستشاري ومنسوبي الهيئة وذلك يوم الأربعاء الموافق 20/07/1440 – 27/03/2019.

وبحسب التفاصيل فقد جمع اللقاء بين الطابع الرسمي وطابع البساطة والألفة والمحبة، في سهرة جميلة ،وتناول الجميع طعام العشاء في أحد مطاعم مدينة الرياض التراثية الشهيرة.

واستعرض اللقاء الأول بعض الجهود السابقة في مصلحة أملاك الدولة سابقاً والتي انطلقت بحلتها الجديدة بعد قرار مجلس الوزراء رقم (621) في 24/12/1439هـ لتكون الهيئة العامة لعقارات الدولة والتي سوف تواصل مسيرتها الكبيرة التي انطلقت منذ بداية تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن متناغماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف مثل هذه اللقاءات إلى التطوير والتحفيز وجمع المقترحات وإزاحة الروتين بعيداً عن العمل الرسمي.

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وخلال اللقاء تم تكريم بعض رواد هذه المنشأة الشامخة والذين أفنوا جل وقتهم في خدمة هذا الوطن ، حيث تم تكريم مدير عام المصلحة سابقاً الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز اليحيى، وسعادة الأستاذ/عبدالله بن سليمان النجاشي وسعادة الأستاذ / صالح بن محمد الجار الله.

ولم تخلو الأمسية من طرح المواقف المحفزة والتي سوف تكون بداية انطلاقة سامية بالقيم المستمدة من ديننا الحنيف ومن الإرث الذي نفخر به متسلحة بالعزيمة متطلعةً إلى مستقبل مشرق بخطوات مليئة بالثقة مواجهةً التحديات لتواصل المساهمة في إعمار هذا الوطن وبناء صروحة الشامخة.

تصوير / عبدالله العجيمي