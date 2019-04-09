الان تتابع “الجمارك”: 125 وظيفة موسمية للطلاب بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة - الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر 125 وظيفة موسمية لطلاب جامعة طيبة، للعمل في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بمكافأة مقطوعة بمبلغ 10000 ريال، خلال فترة التدريب والعمل والتي تستمر لمدة 60 يوماً لطلاب جامعة طيبة خلال موسم حج 1440هـ، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون الطالب منتظماً.

3- أن تكون الساعات المكتسبة 50 فما فوق.

4- أن يكون معدله التراكمي “جيد جدا”.

5- أن يكون لديه إلمام باللغة الإنجليزية تحدثاً .

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6- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي ستُجرى له من قبل المختصين في الهيئة العامة للجمارك.

7- أن يكون موافقاً على نظام العمل بالمناوبات على مدار الساعة حسب ما تقضيه حاجة العمل.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/08/10هـ.

طريقة التقديم:

– خطوات التسجيل ممن تنطبق عليهم الشروط:

1- يتم الدخول على رابط النظام: “هنا”

2- يتم تسجيل الدخول من خلال إيميل الطالب الرسمي.

3- إدخال رقم الجوال.

4- إرفاق إفادة بحالة الطالب مع شهادة في اللغة الإنجليزية إن وجدت PDF.

5- الموافقة على الإقرار.