شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يطلق فعاليات معرض الحدائق وعمارة البيئة وعدد من الخدمات البلدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل ( حائل ) bsheerAlzwaiml

أطلق أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز فعاليات معرض الحدائق وعمارة البيئة في نسخته السابعة بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الذي تنظمه أمانة المنطقة حيث اطلع على ما تحتويه الأجنحة المشاركة والتي تعود لأكثر من 25 مشتلًا ويشتمل المعرض على الأشجار المناسبة للبيئة العمرانية والأشجار المثمرة ونباتات الزنية والزهور والظل ، ومجسمات الحدائق والكراسي الذكية بما يخدم شريحة المهتمين بهذا المجال اضافة لسجادة الزهور التي تحوي 74 ألف زهرة من إنتاج مشاتل الأمانة .

وقدم أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس عرضاً عن جهود أمانة المنطقة في مجال التشجير وتجميل الميادين والحدائق وأعرب عن شكره لأميرالمنطقة و نائبه على الدعم المستمر لأمانة المنطقة ، وقدم تهنئته على مرور عامين من تولي إمارة المنطقة والتي شهدت الكثير من التغيرات التي لامسها الواقع والمواطنين في منطقة حائل وأثمرت عن إكمال العديد من المشاريع الرئيسية بالمنطقة والبدء في مشاريع استراتيجية تهم منطقة حائل ، وقال ابو راس تتطور المنطقة تباعا وفق رؤية واضحة وأهداف محددة تنسجم وتتكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 بقيادة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان .

وأشار إلى أن أعمال أمانة المنطقة تأتي بمشاركة وتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمجالس المتخصصة بالمنطقة .