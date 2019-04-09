سياحة الطائف ترصد رحلات سياحية بلا منظمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف
رصد مراقبو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف مخالفات على الحافلات التي تنقل الزوار والمعتمرين، وتضمنت عشوائية الوقوف أمام المواقع السياحية، وعدم وجود منظمي رحلات سياحية معتمدين من الهيئة، وعدم وجود مرشد سياحي.
وبحسب سياحة الطائف، فإن الجولات الميدانية رصدت المخالفات في المواقع السياحية والتاريخية والأثرية في مركز الهدا السياحي، وجامع الصحابي عبدالله بن العباس رضي الله عنهما، ومسجد الكوع، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية على الحافلات المخالفة.
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