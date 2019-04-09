برعاية الملك.. 33 دولة تشارك في المنتدى الدولي للتعليم العالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تنظم وزارة التعليم في الرياض غدا أعمال المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العالي في نسخته الثامنة تحت عنوان «تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير»، بحضور ومشاركة خبراء دوليين من مختلف دول العالم، وجامعات عالمية وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.

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وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الرعاية الكريمة للمعرض والمنتدى، تأتي محفزا وداعما للخروج بما يحقق القيمة المضافة لتعليمنا عبر تبادل الخبرات، والإفادة من التجارب الثرية في مجالات التعليم المختلفة. وأضاف أن عنوان منتدى «الجامعات السعودية في عصر التغيير» الذي يستمر لأربعة أيام يعكس مدى الاهتمام بتطوير أداء الجامعات لمواكبة رؤية المملكة 2030 لاسيما في ظل التقدم السريع في عالم التكنولوجيا والتحديات الجديدة على التعليم العالي، حيث إن النموذج الذي سارت عليه الجامعات في الماضي بدأت تلوح في آفاقه ملامح التغيير ويتميز بالسرعة والجامعة ككيان - تعيش في نفس الظروف وتتعرض لنفس التحديات، وبالتالي فإنها تتأثر بالتغيرات والأحداث الاجتماعية والاقتصادية وبالاتجاهات الجديدة في العصر الرقمي.

ويعد المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الأكبر من نوعه على مستوى العالم حيث يشارك في دورة هذا العام 28 متحدثا وصانع قرار في خمس جلسات ثرية، تناقش المتغيرات المستقبلية للجامعات وأكثر من 64 أستاذا دوليا جامعيا من 33 دولة كما جدولت أعمال المؤتمر 75 ورشة عمل يقدمها خبراء محليون، بالإضافة لعروض تقدمها 372 جامعة ومؤسسة تعليمية عالمية ومحلية معنية بالتعليم العالي.

ويعكس هذا العدد من الجامعات الدولية المشاركة المكانة التعليمية المرموقة للمملكة، والاهتمام والأهمية للمعرض والمؤتمر ودوره المهم في استقطاب الطلاب.