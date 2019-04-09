السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ماريا فالي إن أكثر من 2800 شخص نزحوا من مناطق الاشتباكات من طرابلس في ليبيا ومحيطها، مما أدى إلى عرقلة وصول خدمات الطوارئ إلى الضحايا والمدنيين، في المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، وإلحاق الضرر بخطوط الكهرباء.



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كانت هذه تفاصيل خبر 2800 نازح ليبي بعد اندلاع الاشتباكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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