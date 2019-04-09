تمديد العقوبات الأوروبية على إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بروكسل مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات على إيران بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لمدة عام كامل حتى شهر أبريل 2020. وتتكون العقوبات من حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصا، وكيان واحد، وحظر تصدير المعدات التي تستخدم في القمع الداخلي، بالإضافة إلى معدات مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ووضعت هذه العقوبات عام 2011.



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