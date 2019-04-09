جامعة طيبة تدشن الأنظمة الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة دشن مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أمس الأنظمة الالكترونية الخاصة بوكالة الجامعة للتطوير والجودة، ونظام إدارة المخاطر ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تبنته الجامعة في وقت سابق واتخذته شعارا لها للعام الحالي 2019، وذلك ضمن احتفالات جامعة طيبة بمناسبة حصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل وغير المشروط من الهيئة الوطنية للتقويم لمدة سبع سنوات، وذلك بعد تطبيق نظم ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي.



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