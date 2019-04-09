تدشين «البلاي أوف» بالفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين - جدة

تنطلق اليوم نصف نهائي الدوري الممتاز (البلاي أوف) لكرة السلة على صالة نادي الفتح، وسيلعب كل فريق 3 مباريات، والفائز في مبارتين يتأهل للقاء النهائي، وينطبق على ذلك نهائي البطولة أيضا.

وسيجمع اللقاء الأول، أول الدوري فريق أحد مع خامس الترتيب النصر الذي تأهل إلى الدور نصف نهائي بعد فوزه على الاتحاد في الدور ربع نهائي، ويجري اللقاء عند الرابعة مساء.

أما اللقاء الثاني، فيجمع ثاني الدوري فريق الفتح مع الثالث الأهلي الذي تأهل لنصف نهائي بعد فوزه على الهلال في ربع نهائي، ويقام اللقاء في السادسة مساء.