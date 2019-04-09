السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين - جدة
تنطلق اليوم نصف نهائي الدوري الممتاز (البلاي أوف) لكرة السلة على صالة نادي الفتح، وسيلعب كل فريق 3 مباريات، والفائز في مبارتين يتأهل للقاء النهائي، وينطبق على ذلك نهائي البطولة أيضا.
وسيجمع اللقاء الأول، أول الدوري فريق أحد مع خامس الترتيب النصر الذي تأهل إلى الدور نصف نهائي بعد فوزه على الاتحاد في الدور ربع نهائي، ويجري اللقاء عند الرابعة مساء.
أما اللقاء الثاني، فيجمع ثاني الدوري فريق الفتح مع الثالث الأهلي الذي تأهل لنصف نهائي بعد فوزه على الهلال في ربع نهائي، ويقام اللقاء في السادسة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين «البلاي أوف» بالفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.