الهيدب يعود من برشلونة ببرونزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة إبراهيم الهديب الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة الجولة الأوروبية لسلاح الشيش «الفويل» تحت 14 سنة بإشراف المدرب محمد بن عزيزة. واختتمت البطولة أمس الأول في برشلونة بمشاركة 60 لاعبا من منتخبات المملكة وبلغاريا والتشيك وإسبانيا وتونس وفرنسا وإيرلندا ونيوزيلندا والسويد وتركيا. وتأتي مشاركة المنتخب السعودي وفق نظام البطولة في السماح لدول من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية بالمشاركة.



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