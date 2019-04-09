التخصصات الصحية تؤهل أطباء الأسنان للاستثمار في القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إطلاق برنامج تأهيلي لأطباء الأسنان يهدف إلى تأهيلهم للعمل والاستثمار في القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 20 أبريل الحالي في مقر الهيئة بالرياض.

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وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن هذه المبادرة تحقق استراتيجية الهيئة في تأهيل أصحاب المهن الصحية للعمل في السوق الصحي السعودي حسب القواعد الأساسية للإدارة والخبرات العالمية بما يتلاءم مع المتطلبات الحكومية في هذا المجال.

وأضاف أن هذا البرنامج يستهدف بالدرجة الأولى أطباء الأسنان وبالأخص حديثي التخرج، حيث يسعى البرنامج إلى خلق مفهوم تأسيس عيادات طب الأسنان لديهم والاستفادة من فرص العمل والاستثمار في السوق الصحي السعودي حسب أساسيات الإدارة والخبرات المحلية والدولة، حيث سيتمكن الأطباء المشاركون في البرنامج من تجهيز خطة عمل لعيادة أسنان في القطاع الخاص، ومعرفة كل المستجدات لمتطلبات إدارة التراخيص بوازرة الصحة، إضافة إلى مناقشة فرص الدعم المتاحة من الجهات ذات العلاقة للاستثمار في هذا المجال وكيفية الاستفادة منها.

وأفاد بأن التسجيل للبرنامج مجاني، حيث يضم على مدار يومين متحدثين محليين ودوليين مختصين في هذا المجال إضافة إلى متحدثين من وكالة وزارة الصحة للاستثمار الصحي ووزارة العمل وبنك التنمية الاجتماعية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيتم إصدار شهادات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمشاركين عند إكمال البرنامج.