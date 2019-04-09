إعلان حالة الطوارئ في اليونان بعد الفيضانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أفادت مصادر إعلامية يونانية أمس بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق جزيرة كريت خلال اليومين الماضيين، تسببت في حدوث فيضانات ببلدتي إيرابيترا وسيتيا، ومن ثم جرى إعلان حالة الطوارئ.
وتعمل خدمات الإغاثة من الكوارث على ضخ المياه المتراكمة داخل المباني في الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط، والتي تعتمد بصورة كبيرة على السائحين الذين يتوافدون إليها في الصيف.
وأصبح الطقس قاسيا في اليونان، وخاصة في كريت، حيث شهدت على غير العادة عددا كبيرا من العواصف والأمطار الغزيرة، ولقي خمسة أشخاص حتفهم في فبراير بعدما جرفتهم المياه في الجزيرة.
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