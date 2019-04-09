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أسبوع الألعاب الرقمية بألمانيا يجذب 15 ألف زائر

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت أمس فعاليات «أسبوع الألعاب الرقمية» في العاصمة الألمانية برلين، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

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ومن المتوقع أن يشارك في الفعاليات نحو 15 ألف زائر على مدار الأسبوع.

وتدعم شركة «ميدين بورد برلين براندنبورج» الحكومية للإنتاج الإعلامي تنظيم أسبوع الألعاب بـ 600 ألف يورو، كما تدعم الشركة مطوري الألعاب ماليا.

ومن المقرر منح جائزة ألعاب الكمبيوتر، المدعومة من الحكومة الألمانية، خلال حفل اليوم في فئات مختلفة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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