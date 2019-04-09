أسبوع الألعاب الرقمية بألمانيا يجذب 15 ألف زائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

انطلقت أمس فعاليات «أسبوع الألعاب الرقمية» في العاصمة الألمانية برلين، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

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ومن المتوقع أن يشارك في الفعاليات نحو 15 ألف زائر على مدار الأسبوع.

وتدعم شركة «ميدين بورد برلين براندنبورج» الحكومية للإنتاج الإعلامي تنظيم أسبوع الألعاب بـ 600 ألف يورو، كما تدعم الشركة مطوري الألعاب ماليا.

ومن المقرر منح جائزة ألعاب الكمبيوتر، المدعومة من الحكومة الألمانية، خلال حفل اليوم في فئات مختلفة.