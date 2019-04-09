ديان كروجر تتمسك بسرية حياتها الخاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الممثلة الألمانية - الأمريكية الشهيرة ديان كروجر استمرار تمسكها بسرية حياتها الخاصة، لأسباب مهنية أيضا.

وقالت كروجر «أعتقد أنه كلما قلت معرفة الناس بأمور شخصية عني، سأتمكن من أداء أدواري على نحو أكثر مصداقية»، مضيفة أنها كلما كبرت في السن وطالت فترة عملها كممثلة، صارت حماية حياتها الخاصة أكثر أهمية بالنسبة لها.

وذكرت كروجر (42 عاما) أنها شخصيا تستطيع السير في الشارع دون أن يعرفها أحد، وذلك مع مراعاة ارتداء ملابس فضفاضة وبدون وضع مساحيق تجميل. وأشارت إلى أنها تعمل على حماية الحياة الخاصة لابنتها الصغيرة من الرأي العام، وقالت «أعتقد أنه أمر بديهي ومفهوم بالنسبة للجميع أنه يتعين حماية الأطفال، لأنهم لا يستطيعون حماية أنفسهم».