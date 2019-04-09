إطلاق سراح مخرج روسي متهم بالاختلاس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق سراح المخرج السينمائي الروسي كيريل سيريبرينيكوف أمس، بعد أن قضى نحو عام ونصف وهو محتجز قيد الإقامة الجبرية، حيث يواجه مزاعم بالاختلاس.

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وأفادت وكالة أنباء «تاس» الحكومية بأنه جرى إطلاق سراح سيريبرنيكوف بشرط عدم مغادرته موسكو، ووافقت المحكمة على طلب الدفاع.

واحتجز سيريبنيكوف (49 عاما) في منتصف 2017، بسبب مزاعم بمشاركته في اختلاس أموال خاصة بالفنون من الدولة، وينفي المخرج الروسي تلك الادعاءات.

وفاز سيريبنيكوف في الأسبوع الماضي بواحدة من أكثر الجوائز السينمائية المرموقة في روسيا، وهي جائزة «نيكا»، عن فيلمه «ليتو» (الصيف) الذي تدور أحداثه حول نجم الروك السوفييتي الشهير، فيكتور تسوي، وجرى إعلان الفوز بالجائزة في غياب سيريبرينيكوف.