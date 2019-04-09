العدل تربط محاكمها ببيوت الخبرة الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
وقعت وزارة العدل وشركة «علم» اتفاقية تطوير وتشغيل بوابة الخبراء الالكترونية التي تربط الكترونيا الدوائر القضائية بجهات الخبرة المعتمدة وفق آلية الكترونية فعالة بهدف تقليل أمد التقاضي، وتحقيق مبادئ الشفافية وسرعة الإنجاز، وبناء سجل موحد ومعتمد للخبراء.
ومثل وزارة العدل خلال توقيع الاتفاقية وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد الرشود، فيما مثل شركة علم الرئيس التنفيذي لها الدكتور عبدالرحمن الجضعي.
وأكد المهندس وليد الرشود أن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز العمل ورفع الكفاءة في المحاكم من خلال بناء بوابة خبرة نموذجية الكترونية متكاملة، مبينا أن البوابة ستخدم جميع المحاكم في احتياجاتها الاستشارية من خلال نافذة الكترونية للتواصل مع الخبرات بخطوات بسيطة تضمن فاعلية التواصل وسرعته، إضافة إلى توحيد جهات الخبرة المعتمدة في البوابة.
ولفت إلى أن بوابة الخبراء مبنية على قواعد عمل مرنة للتعامل مع الخدمات المقدمة للمحاكم بما يضمن رفع موثوقية الاستخدام وكفاءة المخرج، وبما ينصب في نهاية المطاف على سرعة الإنجاز، وبالتالي التقليل من فترات التقاضي من خلال الحصول على الاستشارات سريعا بدون أي تأخير على المستفيدين.
وأشار الرشود إلى أن المشروع سيبدأ بالربط التدريجي مع الجهات والهيئات والمرجعيات الحكومية المصرحة للخبير بمزاولة المهنة من كل الدرجات والتخصصات حسب اللوائح المتبعة والمتطلبة في وزارة العدل.
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