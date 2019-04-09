أمانة المدينة تتابع التزام المقاولين بـ10 آلاف زيارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة 10 آلاف زيارة ميدانية للتأكد من التزام المقاولين بتطبيق الاشتراطات الفنية لأعمال حفريات المرافق العامة والمخططات الخاصة والخلطات الخرسانية والاسفلتية، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 1440هـ.

وأوضح وكيل الأمين لضبط الجودة الشاملة بأمانة المنطقة المهندس عدنان السيد، أن هذه الزيارات تهدف لرفع كفاءة جودة الأعمال الفنية المنفذة، وجرى فحص الحقل المعملية والتأكد من مدى التزام المقاولين بتطبيق الاشتراطات الفنية، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بناء على نتائج تلك الاختبارات بحق المخالفين لتطبيق الاشتراطات الفنية.