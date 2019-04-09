خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ وأعضاء وعضوات المجلس. وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ثم استمعوا إلى توجيهاته. حضر الاستقبال الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري.



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