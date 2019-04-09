بدر بن سلطان يطلع على خطط فك الاختناقات المرورية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان على الخطط المستقبلية لفك الاختناقات المرورية بجدة، إلى جانب الحلول العاجلة والدائمة لتطوير طريق الملك عبدالعزيز، الذي يربط شمال المحافظة بجنوبها، وذلك لدى ترؤسه اجتماعا بحضور أمين جدة صالح التركي، ومدير مرور المحافظة العميد سلمان الجميعي.

إلى ذلك التقى الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارة والمعهد لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية.

من جهة أخرى رأس أمير مكة بالنيابة اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة، واطلع على عرضٍ عن النظام الموحد للمراسلات الإلكترونية في المنطقة الذي يشتمل على 3 مراحل أساسية هي: البوابة الإلكترونية للمراسلات الإلكترونية، والربط مع النظام، وتطبيق الهاتف الذكي.