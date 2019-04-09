5 وعود لمدير تعليم عسير الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي _ أبها
في أول يوم عمل له مديرا عاما للتعليم بمنطقة عسير قدم سعد الجوني خمسة وعود مهمة تنطلق منها خطته في قيادة دفة التعليم في المنطقة تمثلت في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز المواطنة لديهم، ودعم الميدان التربوي وتلبية احتياجاته، وخدمة المستفيدين، مؤكدا أن هذه العناصر المهمة ستكون من أبرز أولوياته واهتماماته.
وأشارإلى أن ما يحدث داخل الفصل الدراسي سيكون موضع الاهتمام والتركيز والدعم والمساندة والتطوير، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
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