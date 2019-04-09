5.1 ملايين معتمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبلت المديرية العامة للجوزات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية نحو 9.7 ملايين معتمر في رحلتي القدوم والمغادرة، ابتداء من مطلع العام الحالي إلى أمس، وذلك وفق خطة عمل لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة.
وأعلنت الجوازات أن المعتمرين القادمين إلى السعودية عبر جميع المنافذ الدولية 5,144,431 معتمرا، غادر منهم 4,652,153 معتمرا بعد أداء مناسكهم.
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