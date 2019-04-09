السعودية | 3 حفلات لكاظم الساهر في السعودية.. هذه تفاصيلها

شكرا لقرائتكم 3 حفلات لكاظم الساهر في السعودية.. هذه تفاصيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفنان كاظم الساهر إقامة 3 حفلات في المملكة العربية السعودية الشهر الحالي، حيث ستكون الحفلة الأولى يوم 18 نيسان/إبريل في جدة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما ستحتضن الخبر الحفلة الثانية يوم 19 نيسان/إبريل، في حين أن الصالات الخضراء في العاصمة الرياض ستشهد إقامة الحفلة الأخيرة يوم 20 نيسان/إبريل.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يطل فيها القيصر على جمهوره في السعودية، حيث كانت الإطلالة الأولى في مهرجان سوق عكاظ بالطائف في يوليو/تموز العام الماضي، والحفلة الثانية في شباط/فبراير العام الحالي ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بالعلا وحققت أصداء كبيرة.

ومن المنتظر أن تشهد جولة كاظم الساهر في السعودية زخما جماهيريا لشعبيته العريضة التي يتمتع بها قيصر الغناء، ولمكانته الفنية والموسيقية باعتباره واحدا من أهم النجوم في الأغنية العربية.