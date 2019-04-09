دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الخبير «الحصيني» يحذّر من أمطار غزيرة على عدة مناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة التسميات عبدالعزيز الحصيني، سقوط أمطار على عدة مناطق بالمملكة، اليوم الثلاثاء، تستمر حتى ظهر غدٍ الأربعاء.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الثلاثاء حتى ظهر الغد، الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق المدينة والرياض والقصيم وحائل والشرقية».

وأضاف: «أخي المطارد للسحب حافظ على نفسك وحلالك في حال تشكل سحب عملاقة وهو متوقع».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

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وقالت هيئة الأرصاد، في بيانٍ نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنّ مناطق «تبوك، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية»، تتأثر بهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويمتد التأثير، بحسب بيان الهيئة، إلى مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة» والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت «الأرصاد»: إنّ الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كيلومترًا/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كيلومترًا/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.