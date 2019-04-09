، الأمن يعثر على لافتات جديدة بأسماء مساجد بصبيا .. هنا أُخفيت وهذه قصتها ،

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باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، بلاغاً بالعثور على لافتات جديدة الصُنع بأسماء مجموعة من المساجد الواقعة بمركز الكدمي- شرقي محافظة صبيا؛ حيث كشفت المعلومات أن هذه اللوحات مازالت جديدة وأُخفيت تحت شجرة بشكل متعمّد في وادي وساع بالمركز.
من جهته، كشف المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد كريري؛ لـ "الخليج 365"، أنه بمتابعة موضوع إلقاء عدد من لافتات تسمية المساجد خلف بعض الأشجار، فقد تبين أن هذه اللافتات جرى العمل عليها في عدد من مساجد المنطقة من قِبل شركة متخصصة في هذا المجال.
وأضاف: "ومازالت هذه اللافتات في عهدتها إلى تاريخه ولم يتم تسلُّمها بصورة رسمية من قِبل فرع الوزارة ومازال التواصل معها جارياً لحل هذا الإشكال".
الأمن يعثر على لافتات جديدة بأسماء مساجد بصبيا .. هنا أُخفيت وهذه قصتهامحمد المواسي الخليج 365 2019-04-09
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، بلاغاً بالعثور على لافتات جديدة الصُنع بأسماء مجموعة من المساجد الواقعة بمركز الكدمي- شرقي محافظة صبيا؛ حيث كشفت المعلومات أن هذه اللوحات مازالت جديدة وأُخفيت تحت شجرة بشكل متعمّد في وادي وساع بالمركز.
من جهته، كشف المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد كريري؛ لـ "الخليج 365"، أنه بمتابعة موضوع إلقاء عدد من لافتات تسمية المساجد خلف بعض الأشجار، فقد تبين أن هذه اللافتات جرى العمل عليها في عدد من مساجد المنطقة من قِبل شركة متخصصة في هذا المجال.
وأضاف: "ومازالت هذه اللافتات في عهدتها إلى تاريخه ولم يتم تسلُّمها بصورة رسمية من قِبل فرع الوزارة ومازال التواصل معها جارياً لحل هذا الإشكال".
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
10:33 AM
"كريري": تم العمل عليها في عدد من مساجد المنطقة من قِبل شركة متخصصة
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، بلاغاً بالعثور على لافتات جديدة الصُنع بأسماء مجموعة من المساجد الواقعة بمركز الكدمي- شرقي محافظة صبيا؛ حيث كشفت المعلومات أن هذه اللوحات مازالت جديدة وأُخفيت تحت شجرة بشكل متعمّد في وادي وساع بالمركز.
من جهته، كشف المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد كريري؛ لـ "الخليج 365"، أنه بمتابعة موضوع إلقاء عدد من لافتات تسمية المساجد خلف بعض الأشجار، فقد تبين أن هذه اللافتات جرى العمل عليها في عدد من مساجد المنطقة من قِبل شركة متخصصة في هذا المجال.
وأضاف: "ومازالت هذه اللافتات في عهدتها إلى تاريخه ولم يتم تسلُّمها بصورة رسمية من قِبل فرع الوزارة ومازال التواصل معها جارياً لحل هذا الإشكال".
، الأمن يعثر على لافتات جديدة بأسماء مساجد بصبيا .. هنا أُخفيت وهذه قصتها ،
المصدر : الخليج 365
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